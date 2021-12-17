Sahte içkicilere 'Zehir' operasyonu! Mide bulandıran görüntüler...
Son dakika haberleri...Türkiye genelinde sahte içki sebebiyle ölümler artarken 81 ilde operasyon başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre edilirken, gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. İşte operasyonlardan görüntüler...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.
18 TUTUKLAMA
Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.