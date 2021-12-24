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    • Yaşam
    • 24.12.2021 23:47
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    • 25.12.2021 00:09
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    Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz isimli kadın 15 yerinden bıçaklanarak katledildi

    İstanbul Esenyurt'ta bir vahşet yaşandı. Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis Meryem Yılmaz'ın katlediliği olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Sokak ortasında 15 yerinden bıçaklandı

    İstanbul Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden katledildi.

    Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

    SALDIRGAN KAÇTI
    Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

    MERYEM YILMAZ KURTARILAMADI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

        Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz isimli kadın 15 yerinden bıçaklanarak katledildi
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