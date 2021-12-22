İstanbul'da sahte içki, uyuşturucu, kumar ve fuhuş operasyonu! Kod Adı: Aksaray...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlere çıkarılan fahiş hesaplarla gündemden düşmeyen Aksaray'daki eğlence mekânlarına büyük bir darbe vurdu. Emniyetin içindeki 'çürük elmaları' da ayıklayan müthiş çalışmanın detaylarına SABAH ulaştı. İşte o ayrıntılar:
Mart 2019'da polise gelen ihbarlarda, rüşvet almayı hedefleyen bir grup polisin, Aksaray bölgesindeki eğlence mekanlarına çeşitli bahanelerle denetime gittiği, mekan sahiplerine baskı kurarak rant elde ettikleri iddia edildi. Bu çarpıcı iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok titiz bir çalışma başlattı. Çalışmalarda, bu bölgedeki eğlence mekânı rantının çok büyük olduğu ve bazı polislerin de içerisinde olduğu bir örgütün yasa dışı şekilde para kazandığı ortaya konuldu.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan suç örgütünü takibe başladı. Şebekeye dâhil olan polislerin de göz yummasıyla mekan işletmecilerinin, müşterilerinin canını nasıl tehlikeye attıkları gün yüzüne çıktı. Mekan sahiplerinin kaçak alkol satarak yada alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi. Mekanların, TAPDK bandrolünü sahte hazırlayıp insan hayatını hiçe saydıkları öğrenildi.