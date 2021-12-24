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    • Yaşam
    • 24.12.2021 18:11
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    • 24.12.2021 18:24
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    Doğru Ekspresi'ne binen üniversite öğrencisi fotoğraf çekerken trenden düştü

    Son dakika haberleri... Doğu Ekspresi'ne binen üniversite öğrencisinin kötü sonu... Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca trenden düşerek yaralandı.

    DHA
    Fotoğraf çekerken trenden düştü

    Ankara'da, üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek isterken trenden yere düştü.

    FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN VAGONUN KAPISINI AÇTI
    Olay, öğle saatlerinde, Lalahan ilçesindeki tren istasyonu mevkisinde meydana geldi. Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı.

    DENGESİNİ KAYBEDİNCE TRENDEN DÜŞTÜ
    Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Ayak bileğinde kesik oluşan Başaran, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Emre Berat Başaran'ın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

        İncelemelerin ardından tren, yola devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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