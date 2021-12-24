Doğru Ekspresi'ne binen üniversite öğrencisi fotoğraf çekerken trenden düştü

Ankara'da, üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek isterken trenden yere düştü.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN VAGONUN KAPISINI AÇTI
Olay, öğle saatlerinde, Lalahan ilçesindeki tren istasyonu mevkisinde meydana geldi. Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı.
DENGESİNİ KAYBEDİNCE TRENDEN DÜŞTÜ
Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.