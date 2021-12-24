Doğru Ekspresi'ne binen üniversite öğrencisi fotoğraf çekerken trenden düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.