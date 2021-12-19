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    • Yaşam
    • 20.12.2021 00:35
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    • 20.12.2021 00:52
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    Habertürk'ün tokatçı Muharrem'ine yargı karşısında hesap soracak! Mağdur basın emekçisi Ahmet Demir'den açıklama

    Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'te büyük bir skandala imza attı ve İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'e saldırdı. İşini yapmaya çalışan basın emekçisine atılan tokat kamuoyunda büyük tepki uyandırırken mağdur Ahmet Demir'den de açıklama geldi. Demir, "Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" ifadelerini kullandı.

    Tokatçı Muharrem’in saldırına uğramıştı! Konuştu...

    Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı.

    "O ANDA ŞOKA UĞRADIM, NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"
    Muharrem Sarıkaya'nın çirkin saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, saldırı anını anlattı.



    Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.



    "ÖZRÜNÜZÜ KABUL ETMİYORUM"
    Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki kişiye 'bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız' dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm." şeklinde konuştu.



        "HUKUKİ MÜCADELEMİ BAŞLATACAĞIM"
        Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.
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