Bürokratım deyip kadınları 2 milyon TL dolandıran kişiyi son kurbanı yakaladı!

SABAH'ta yer alan habere göre, Erkan G., Özdemir'e İsrail vatandaşı ve büyükelçilikte görevli olduğunu, villayı ise yakında evleneceği kız arkadaşına alacağını söyledi. Avukat Özdemir, kendisine Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri süren Erkan G.'nin ödeme planı konusundaki sözleri üzerine şüphelendi.