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    • Yaşam
    • 20.12.2021 00:35
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    • 20.12.2021 01:23
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    İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen çıktı!

    İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen 80 düzensiz göçmen yakalandı. Yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı, göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

    Kaza yapan kamyondan düzensiz göçmen çıktı!

    İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

    İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı, göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

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    Haberler Yaşam İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen çıktı!
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