Sahte sosyal medya hesabıyla vatandaşları kandırıp tam 1 milyon lira tutarında dolandırdı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları açarak, takipçi sayısı yüksek olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran 7 kişiyi gözaltına aldı.
YÜKSEK SAYILI TAKİPÇİLERİ BULUNAN HESAPLARLA İLETİŞİME GEÇTİ
Baş şüpheli (31) S.Ö.'nün sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi.
REKLAMINI YAPMA TEKLİFİ GÖTÜRDÜ
İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi.
AV OLDULAR