Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.12.2021 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 14:49
    ABONE OL

    Sahte sosyal medya hesabıyla vatandaşları kandırıp tam 1 milyon lira tutarında dolandırdı

    Bursa'da banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp, sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları reklam karşılığında kandırıp dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ise zanlıların vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Haberin detayları...

    İHA
    Bir ayda böyle dolandırdı! Akılalmaz olay

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları açarak, takipçi sayısı yüksek olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran 7 kişiyi gözaltına aldı.

    Bir ayda böyle dolandırdı! Akılalmaz olay

    YÜKSEK SAYILI TAKİPÇİLERİ BULUNAN HESAPLARLA İLETİŞİME GEÇTİ

    Baş şüpheli (31) S.Ö.'nün sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi.

    REKLAMINI YAPMA TEKLİFİ GÖTÜRDÜ

    İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi.

    AV OLDULAR

        Özel bir para transferi uygulamasını aracı olarak kullanıp burada uygulama üzerinden kişileri telefonla oyalayıp, bir anlık boşluklarından faydalanarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

        Şüpheli şahsın bu şekilde bir ay içerisinde 21 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler baş şüpheli S.Ö. ve beraberinde bulunan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete getirdi.

        Burada ifadeleri alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. (31) ve beraberindeki B.T. (31), Ö.K. (32) Nitelikli Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Yaşam Sahte sosyal medya hesabıyla vatandaşları kandırıp tam 1 milyon lira tutarında dolandırdı
            SON DAKİKA