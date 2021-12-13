Gazeteci Ali Kırca’ya hırsız şoku! Polis her yerde onları arıyor

Gazeteci Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



Gazeteci Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı. Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı. Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN