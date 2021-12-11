Bu coinlerin fiyatının düşmesi üzerine müşteri kaybetmemek için kendi öz sermayesinden 1 milyon 500 bin ile 2 milyon lira koyarak bunu engellediğini anlatan K.A., Bitrota'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını, şirketin halen faaliyetine devam ettiğini, ancak alım satım işlemlerinde müşterilerin sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Şirketi ayağa kaldırmak için yeni projelere başladığını ve bazı taşınmazlarını satışa çıkardığına aktaran şüpheli K.A., şöyle devam etti:

"Bu şirket kesinlikle dolandırma kastıyla kurulmadı. Dolandırmak için bu sistem kurulsaydı bir ayda parayı toplayıp kaçardık. Ancak dört yıldır aktiftir. Akıl ve mantıkla sabittir ki dolandırıcılık gibi bir niyetim olsaydı şirketi ortağımdan almazdım. Müşterilerim bana güveniyordu. Ben de onları yarı yolda bırakmamak için aldım. Kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdim ve halen devam etmekteyim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Kimsenin mağdur olması yönünde talimat vermediğini belirten K.A., müşterilerin paralarının bakiyelerinde bulunduğunu ve herhangi bir zararlarının olmadığını iddia etti.

"İDDİALARI BASINDAN DUYDUM"

Bazı müşterilerin savcılığa giderek şikayetçi olduğu, sistemin kapatılarak şahısları dolandırıp kaçtıkları yönündeki iddiayı basından duyduğunu ifade eden K.A, "Mağdurlar kripto paralarını Türk lirasına çevirememektedir. Bunun sebebi ise borsanın hacminin küçük olması ve alıcısının bulunmamasıdır." dedi.

Şüpheli K.A., diğer şüpheli H.Ö.'nün şirketin merkezinin İstanbul olarak gözükmesinin kendileri açısından daha itibarlı ve güven verici olacağı, müşteri sayısının artacağını belirttiğinden Kayseri'de kurulan şirketin İstanbul'a taşındığını anlattı.

SÜREÇ

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, şüpheli K.A. Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli K.A., şirket merkezinin İstanbul'a taşınması ve soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi nedeniyle 7 Aralık'ta hava yoluyla İstanbul'a getirilmiş, 9 Aralık'ta da tutuklanmıştı.