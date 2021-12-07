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    • 07.12.2021 11:31
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    Son dakika: Dijital para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı

    Son dakika haberi... Merkezi Kayseri'de olan Bitrota'nın sahiplerinden K.A Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli İstanbul'a siber şubeye getirilecek. Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Bitrota’nın sahiplerinden K.A yakalandı

    Merkezi Kayseri'de olan Bitrota'nın sahiplerinden K.A Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli İstanbul'a siber şubeye getirilecek.

    Konuya ilişkin TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik'in verdiği bilgiler şöyle:

    Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya'da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul'a getirilecek.

    2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto Para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu.

    Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.

        3 YIL ÖNCE ŞİRKETİ KURMUŞLARDI
        Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu.

        Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

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        Haberler Güncel Son dakika: Dijital para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı
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