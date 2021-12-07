Son dakika: Dijital para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı

Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.