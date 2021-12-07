Son dakika: Dijital para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı

Merkezi Kayseri'de olan Bitrota'nın sahiplerinden K.A Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli İstanbul'a siber şubeye getirilecek.
Konuya ilişkin TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik'in verdiği bilgiler şöyle:
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya'da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul'a getirilecek.
2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto Para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu.
Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.