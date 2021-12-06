Kripto para mağdurlarının avukatı milyarlık vurgunu anlattı: Sosyal medyadan paylaşıp dalga geçiyorlar



'150 MÜVEKKİLİM VAR'

Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, "Kenan A. ve Hasan Ö.'ün ortak olduğu borsada 2019 yılında 'Mydex' diye bir kripto para yayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Daha sonra Kenan A. kendi borsasında 2 tane farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunun dışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde 30'dan yüzde 45'e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin,Talent, Rota bunların tamamı bu coinlerden. Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde: Taner Y'nin 'Mydexchin' isimli kripto parası ilk olarak Bitrota'da yayınlanıyor. Bitrota Kenan A. ve Hasan Ö.'ye ait. Aynı zamanda Mydexchin'in reklam yüzünü de bizim 'Erkan A.' adıyla bildiğimiz Eren D. Erkan A. Mydexchin'de 2 bin kişilik bir liste oluşturup onunla birlikte Mpax'a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayı Taner Y., Mydexchin'i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota'da başka bir kripto para ortaya çıkıyor. Bitrota'da sıkıntı çıktığında Mpax devreye giriyor.