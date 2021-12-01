Kripto parada bir vurgun daha! 1 milyar liraya yakın! Ünlü futbolcunun kardeşi de var...

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Hürriyet'in haberine göre; Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde iki lüks ofis kuruldu. Türkiye'nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapan kişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.