Kripto parada bir vurgun daha! 1 milyar liraya yakın! Ünlü futbolcunun kardeşi de var...

Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin ve Hecoin'den sonra benzer bir 'çöküş' haberi de Kayseri merkezli bir Kripto Para borsasından geldi. Savcılıklara yapılan şikâyetler ve ulaşılan bilgilere göre, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan üç yıl önce Kayseri'de bir şirket kurdu. Endless Yazılım Teknoloji AŞ isimli şirket geçen aralık ayında, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun bir çalışma içine girdi.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİ
Hürriyet'in haberine göre; Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde iki lüks ofis kuruldu. Türkiye'nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapan kişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.
HATAY'DA İKİ AYRI OFİS
Kısa süre içinde katılımcı sayısı çığ gibi büyüdü. İddiaya göre 30 bine yakın kişi sisteme para yatırdı. Hatay'da bir dizi ofisin kurulması nedeni ile bu ildeki katılımcı sayısı ise oldukça fazla. Sisteme para yatıranlar arasında oto sanayide çalışan işçi de var, öğretmen de, polis de... Sisteme para yatıran kişilerden biri, bir savcının dahi para yatırdığını öne sürdü.