Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha çıktı.
SUÇÜSTÜ YAKALANINCA "EVİMİ YAKIYORUM" DEDİ
Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
"ALLAH'TAN MESAJ GELDİ"
Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını "Allah'tan mesaj geldi" diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI