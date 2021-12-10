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    • Yaşam
    • 10.12.2021 12:51
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    • 10.12.2021 12:51
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    Antalya'da kan donduran cinayet! Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi

    Son dakika haberi! Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Talat Yılmaz (64), dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

    İHA
    Kan donduran cinayet! Çocukları sinir krizi geçirdi

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Talat Yılmaz (64), dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.


    KARIMI ÖLDÜRDÜM
    Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.



        MUTFAKTA KANLAR İÇİNDE BULDULAR
        Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.



        ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.


        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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