Antalya'da kan donduran cinayet! Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Talat Yılmaz (64), dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.
KARIMI ÖLDÜRDÜM
Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.