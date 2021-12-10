Son dakika: Domuz bağlı vahşet! Başına çuval geçirilip...

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu.