Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun
Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Torşahin ve Sağlamer aileleri, yapımı devam eden yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaba inşaatın bitme noktasına geldiği evlerin yapımının her anına şahit olan aileler evlerine kavuşacakları güne iple çekiyor. Haberin detayları...
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangının ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" de ilan edilen bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde ikamet eden Feride Torşahin ile Dursun Sağlamer'in evleri de yangından dolayı küle döndü.
Yangının söndürülmesiyle birlikte felaketin arkasında bıraktığı yıkımların hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmaların başlatıldığı bölgede evleri yanan Torşahin ve Sağlamer ailelerinin de yanan evleri yıkılarak yeni evlerin yapımına başlandı. Kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğu evlerde sıva, elektrik ve su gibi çalışmalarla devam edilecek.