Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Yangının söndürülmesiyle birlikte felaketin arkasında bıraktığı yıkımların hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmaların başlatıldığı bölgede evleri yanan Torşahin ve Sağlamer ailelerinin de yanan evleri yıkılarak yeni evlerin yapımına başlandı. Kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğu evlerde sıva, elektrik ve su gibi çalışmalarla devam edilecek.