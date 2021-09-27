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Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Torşahin ve Sağlamer aileleri, yapımı devam eden yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaba inşaatın bitme noktasına geldiği evlerin yapımının her anına şahit olan aileler evlerine kavuşacakları güne iple çekiyor. Haberin detayları...

İHA
27.09.2021 11:41 - Son Güncelleme: 27.09.2021 12:30
Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle dönerken bazı ev ve ahırlar yanarak küle dönmüştü.

Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Yangının ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" de ilan edilen bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde ikamet eden Feride Torşahin ile Dursun Sağlamer'in evleri de yangından dolayı küle döndü.

Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Yangının söndürülmesiyle birlikte felaketin arkasında bıraktığı yıkımların hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmaların başlatıldığı bölgede evleri yanan Torşahin ve Sağlamer ailelerinin de yanan evleri yıkılarak yeni evlerin yapımına başlandı. Kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğu evlerde sıva, elektrik ve su gibi çalışmalarla devam edilecek.

Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Yeni yapılan evlerinin yapımında her anına şahit olan aileler evlerinin tamamlanacağı günü de iple çekiyor.

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