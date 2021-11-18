Heybeliada yangını davasında karar çıktı! Doğa katiline 12 yıl!

'SANIK AŞAĞI İÇİNDİĞİ İÇİN NET OLARAK GÖRDÜM'
Heybeliada'da geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili davanın duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmala duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı katıldı.
Tanık olarak dinlenen Sedat A. ormanda dolaşırken yangını fark ettiğini ve yangının çıktığı yöne yöneldiğini belirterek "Herkesin yangını söndürmek amacıyla yangına doğru ilerlemesine rağmen daha önce teşhisini yaptığım kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantası ile bize doğru yaklaştığını gördüm. Sanığın elinde bidon veya başka bir cisim görmedim. Hatta kendi aramızda bu durumun garip olduğundan bahsettik. Çünkü yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta ve dikey bir alanın üzerindeydik. Sanık ise yangının bulunduğu noktadan çok yakın bir kısımdan aşağıya doğru yani ana yola doğru inmekteydi. Bu alan dikey ve ormanlık olduğu için sanığın orada bulunmasını garipsedik. Bizde yangına doğru çıktığımızda sanık aşağı indiği için net olarak gördüm" ifadelerini kullandı.
MÜTALAADA SANIĞIN ELİNDE ÇIKAN ASETON HATIRLATILDI
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dava sürecinde dinlenen tanıkların sanığın telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini belirtti. Sanığın ellerinden alınan 'svap' örneklerinde yanıcı madde olan aseton artıklarının tespit edildiği hatırlatılan mütalaada, yapılan incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının rapor edildiği de hatırlatıldı. Mütalaada sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakmaö suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.