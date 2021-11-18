Heybeliada yangını davasında karar çıktı! Doğa katiline 12 yıl!

Tanık olarak dinlenen Sedat A. ormanda dolaşırken yangını fark ettiğini ve yangının çıktığı yöne yöneldiğini belirterek "Herkesin yangını söndürmek amacıyla yangına doğru ilerlemesine rağmen daha önce teşhisini yaptığım kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantası ile bize doğru yaklaştığını gördüm. Sanığın elinde bidon veya başka bir cisim görmedim. Hatta kendi aramızda bu durumun garip olduğundan bahsettik. Çünkü yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta ve dikey bir alanın üzerindeydik. Sanık ise yangının bulunduğu noktadan çok yakın bir kısımdan aşağıya doğru yani ana yola doğru inmekteydi. Bu alan dikey ve ormanlık olduğu için sanığın orada bulunmasını garipsedik. Bizde yangına doğru çıktığımızda sanık aşağı indiği için net olarak gördüm" ifadelerini kullandı.