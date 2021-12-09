Sigara tiryakileri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Bazı sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!