Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.12.2021 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2021 17:51
    ABONE OL

    Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!

    9 Aralık zamlı sigara fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dün Philip Morris, JTI grunu sigara markalarına zam haberi duyurulmuştu. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı da merak edilip araştırılıyor. Peki, Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? işte 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!

    takvim.com.tr
    Violet, Winner Slims, HD Blue Slims, Sky, Red President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!

    Sigara tiryakileri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Bazı sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!

    ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

    Philip Morris Marka

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL

    TT MARKA SİGARALAR

    Medley: 12,5 lira

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

        JTI MARKA SİGARALAR

        Winston Slender: 18 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

        Winston: 19 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Yaşam Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!
            SON DAKİKA