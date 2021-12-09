Sigara tiryakileri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Bazı sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki, Violet, Winner Slims, HD (Blue Slims, Sky, Red) President, Winner sigara fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık güncel sigara fiyatları 2021!
ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021
Philip Morris Marka
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
TT MARKA SİGARALAR
Medley: 12,5 lira
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL