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    • Yaşam
    • 30.11.2021 05:25
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    • 30.11.2021 05:25
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    Son dakika: İstanbul'da fırtına kabusu gece de sürdü! Lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı

    Son dakika haberi... İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artırarak 5 kişinin ölümüne neden olan lodos fırtınası etkisini gece de sürdürdü. Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.

    DHA
    Lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı

    Son dakika haberi... Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu.

    Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.

    İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu.

        Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi.

        Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı.

        Gemi sahiplerinin arkadaşı olduğunu söyleyen Kerim Kılıç, "Şimdi zaten bu hava üç gündür dört gündür beklenen bir havaydı. Cumadan başladı, 3-5 dediğimiz bir hava bu şimdi, yalnız 5-7'ye kadar çıktı bu hava. Burada çıkartma gemileri bunlar. AYİS 1, AYİS 2 diye. AYİS 1 gemisi tabi halatlarını koparınca buraya bu şekilde yanladı ve kayalara vurup su aldı. Şu an battı. Sabah daha şiddetli bir hava daha var oda aşağı yukarı beş altı gibi diğer gemiye baştan hafif dokunuyor." dedi.

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        Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da fırtına kabusu gece de sürdü! Lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
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