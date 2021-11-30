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    • Yaşam
    • 30.11.2021 11:42
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    • 30.11.2021 11:42
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    Obezite ameliyatında uygulanan yöntemler! Doktor Ceyhun Aydoğan uyarıyor!

    Obezitenin sebep olduğu pek çok sağlık sorunu vardır. Bunlardan bazılarına yüzeysel olarak değinecek olursak obezite, başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere, solunum problemleri, hipertansiyon, uyku apnesi, koşu, yürüyüş gibi fiziksel aktiviteleri bile yaparken zorlanmak gibi hayat kalitesini düşürecek pek çok rahatsızlığa neden olabilmektedir. Problemlerden kurtulabilirsiniz. Obezite ameliyatında uygulanan yöntemler! Doktor Ceyhun Aydoğan uyarıyor. Zarif bir vücuda kavuşmak artık hayal değil!

    Obezite ameliyatında uygulanan yöntemler!

    Obeziteden Kurtulmanın En Kesin Yolu!

    Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doktor Ceyhun Aydoğan tüp mide tedavisi ile başta diyabet ve uyku apnesi olmak üzere obezite kaynaklı hastalıklarında iyileşme göstereceğini belirtti. Tüp mide ameliyatı olmak isteyen kişilerin vücut kitle endeksinin 35 in üzerinde olması gerekiyor. Boy ve kilonuzu biliyorsanız vücut kitle endeksinizi kolayca hesaplayabilirsiniz. Herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmaması önem teşkil etmektedir. Gerekli tüm kontroller sağlandıktan sonra eğer tüp mide ameliyatına uygunsanız Doktor Ceyhun Aydoğan ameliyat kararı verilecektir.

    Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı!

    Tüp mide operasyonlarında midenin yaklaşık %75-%80'ninin alınması sonucunda, midenin tüp şeklini almasıyla operasyon geçiren hastanın çok daha az yemek yiyerek doyabilmesini sağlanmaktadır. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doktor Ceyhun Aydoğan tüp mide ameliyatının yalnız obezitenin değil obezite sonucu oluşan tüm sağlık problemlerinin tedavi edilebildiğinin altını çizmektedir. Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı! Tüp mide operasyonu geçiren hastalar kilolarının neredeyse %40 ını kaybetmektedir.

    Laparoskopik Cerrahi Yöntemi İle Başarılı Sonuçlar Elde Edilebilmektedir

    Tüp mide operasyonlarında son zamanlarda adından sıkça söz ettiren laparoskopik cerrahi yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Laparoskopik cerrahi yöntemi ile göbekten küçük bir kesi açılarak ucunda kamera bulunan ince bir aletin karın içine yerleştirilir ve karın içerisindeki organların görüntülenmesi ile operasyon gerçekleştirilir. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doktor Ceyhun Aydoğan laparoskopik cerrahi yönteminin iyileşme sürecini hızlandırdığını ve taburcu olma süresini oldukça kısalttığını dile getirmiştir. Laparoskopik cerrahi yöntemi sonrası hasta çok kısa bir süre içerisinde günlük yaşamına geri dönebilmektedir.

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