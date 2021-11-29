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    • 29.11.2021 17:27
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    • 29.11.2021 17:39
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    İstanbul'da fırtına can aldı! Lodos ne zaman etkisini kaybedecek?

    Türkiye'yi vuran lodos birçok şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde çatılar uçtu, yapılar yıkıldı. İstanbul Valiliği 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken yurt genelinde lodos nedeniyle birçok vatandaş yaralandı. Peki lodos ne kadar devam edecek? Fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilen sorulara cevap verdi.

    AJANSLAR
    Fırtına can aldı! Lodos ne zaman etkisini kaybedecek?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Çatalca Radar Sahası, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı ve Kilyos; Düzce Yığılca ve Gümüşova; İzmir Narlıdere, Karaburun, Urla, Konak ve Çatalkaya Radar Sahası, Balıkesir Bigadiç Gediktepe, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Muratlı'da en yüksek rüzgar hızları kaydedildi.

    Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre üzeri hızda esmesi bekleniyor.

    Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    LODOS NE ZAMAN BİTECEK?
    Türkiye'yi vuran lodos birçok şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde çatılar uçtu, yapılar yıkıldı. İstanbul Valiliği 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken yurt genelinde lodos nedeniyle birçok vatandaş yaralandı. İstanbul ve İzmir'de büyük bir yıkıma neden olan lodos milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. İnternet dünyasında "lodos ne zaman bitecek? Fırtına ne zaman bitecek?" sorularına cevap arandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların biteceği tarih belli oldu.



    İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.

    Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.




        DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
        Dün yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.' denildi.

        Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



        KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
        Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan çarşamba gününden itibaren Anadolu'ya kar geliyor. Peki lodos fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Nerelere kar yağacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.


        Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız uyarılardan sonra yurdun batı kesimlerinde şu anda fırtına etkili oluyor. İzmir'de yer yer 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar oldu. Bu rüzgarlar bugün ve yarın da devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.


        Salı ve Çarşamba günleri iç ve doğu bölgelerde lodosun kuvvetli olmasını bekliyoruz. Fırtına şeklinde esecek ulaşımda aksamalara karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.


        Salı gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'den başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeybatısında Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı devam edecek.

        Çarşamba geceden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

        Yağışlar ve lodos etki alanını artıracak. Bugün için Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Yarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun kuzeybatısında Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar göreceğiz.

        Sel ve su baskınları riski var. Özellikle bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Bu yağışlar çarşamba ve perşembe günü ise Kuzey Doğu kesimlerde etkili olacak. Kuzey ve Doğu'daki yağışların özellikle perşembe günü kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz.



            İstanbul'da bugün için hem kuvvetli sağanak yağış hem de kuvvetli rüzgar var. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da yağışın yarın orta kuvvette olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü yağış beklemiyoruz ama 10 dereceye varan sıcaklık düşüşü bekliyoruz.

            Ankara'da bugün için kuvvetli lodos ile beraber 21 derece sıcaklık var ancak salı günü gök gürültü sağanak yağış var çarşamba günü ise kar yağışları olacak.

            İzmir'de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışları olacak. Çarşamba günü ise 15 derece yağışlar olacak. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Çarşamba günü akşam saatlerinde ve Perşembe sabah saatlerinde lodosun etkisini yitirmesiyle beraber yağışlar kar yağışına dönecek. Perşembe sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı sıkıntı yaratabilir."

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            Fırtına can aldı! Lodos ne zaman etkisini kaybedecek?
            Haberler Güncel İstanbul'da fırtına can aldı! Lodos ne zaman etkisini kaybedecek?
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