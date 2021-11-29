İstanbul'da lodosun acı bilançosu açıklandı: 4 kişi öldü, onlarca çatı uçtu ve 100'den fazla ağaç devrildi...

ÇATALCA'DA 2 TIR 1 KAMYONET DEVRİLDİ

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Araç içinde bulunan sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.