İstanbul'da lodosun acı bilançosu açıklandı: 4 kişi öldü, onlarca çatı uçtu ve 100'den fazla ağaç devrildi...

İstanbul'da gece saatlerinden bu yana lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde çatılar uçarken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Lodosla birlikte sabah saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.
ESENYURT VE SULTANGAZİ'DE ACI OLAY
Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.