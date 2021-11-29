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    • Yaşam
    • 29.11.2021 12:34
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    • 29.11.2021 17:21
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    İstanbul'da lodosun acı bilançosu açıklandı: 4 kişi öldü, onlarca çatı uçtu ve 100'den fazla ağaç devrildi...

    Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı adeta felç etti. Lodosun etkisiyle yağmurla karışık çamur yağarken, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı. Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu. Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. Lodos nedeniyle rüzgarın hızının saatte 110 kilometreyi aşabileceği belirtildi. İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada ise lodos nedeniyle 33 çatının uçtuğu, 192 ağacın devrildiği, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiği ve 12 aracın hasar gördüğü bildirildi.

    İstanbul’da lodosun acı bilançosu açıklandı

    İstanbul'da gece saatlerinden bu yana lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde çatılar uçarken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Lodosla birlikte sabah saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.

    Lodos hayatı felç etti! Kritik uyarı: Rüzgarın hızı...

    ESENYURT VE SULTANGAZİ'DE ACI OLAY
    Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

        Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

        VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU
        İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

        İBB'DEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliği'nden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğü duyurulmuştu.

        İBB'nin açıklaması şöyle:
        "İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.
        İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü."

        ÇATALCA'DA SAAT KULESİ DEVRİLDİ
        Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

        Çatalca'da saat kulesi devrildi

        ÇATALCA'DA 2 TIR 1 KAMYONET DEVRİLDİ
        Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Araç içinde bulunan sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

        BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DEVRİLDİ
        İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.

            AVCILAR'DA DEV DALGALAR
            Dün başlayan lodos bugün de etkisini sürdürürken, Avcılar Sahilde dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyıya vururken kameralara da yansıdı. Dalgalar nedeniyle demirleyen gemilerin aşırı savrulduğu görüldü.


            ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

            BEYLİKDÜZÜ'NDE KIYIYA YUNUS VURDU
            Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaş üzücü bir olayla karşılaştı. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz duran yunus balığını gördü. Balığın yanına giden vatandaşlar, yunusun öldüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi. Neden öldüğü henüz bilinmeyen 2 metrelik yunus balığının görüntüsü görenleri oldukça üzdü.



            Yunus balığını gören bir vatandaş, "Sabah yürüyüşe çıkmıştım. İstanbul'da şiddetli lodos var ilk başta gördüğümde anlayamadım. Daha sonra yanına giderek yunus balığı ölüsü olduğunu gördüm. Yetkililere haber verdim gerçekten çok üzüldüm." diye konuştu.

                PENDİK'TE BALIKÇI TEKNELERİ BATTI
                İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi şiddetli lodos nedeniyle battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.



                Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Meteorolojinin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de hali hazırda karada. Pendik'te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

                ARNAVUTKÖY'DE ÇATI UÇTU
                Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

                Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, "Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış. Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız" dedi.

                "SABAH UYANDIĞIMDA ARACIN ÇAMUR OLDUĞUNU GÖRDÜM"
                İsmail Dertsiz, "Çamur yağdığı için arabamı yıkıyorum. Sabah uyandığımda aracın çamur olduğunu gördüm. Şu an temizlemeye geldim. Arabam temiz olduğunda içim rahat ediyor. Temiz olunca mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

                    Musa Kayalar ise "Sabah uyandığımda çamur yağmış gibiydi. Havada oluşan rüzgarla toz bulutları oluşmuş. O yüzden çamur şeklinde yağmış. Sabah uyandığımda çamurdan önümü göremiyordum. Trafikte rahatlamak için buraya geldim" diye konuştu.
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                    Haberler Yaşam İstanbul'da lodosun acı bilançosu açıklandı: 4 kişi öldü, onlarca çatı uçtu ve 100'den fazla ağaç devrildi...
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