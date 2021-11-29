İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor: Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Avcılar Yeşilkent Mahallesi 114. sokaktaki iki katlı binanın çatısında yer alan tuğladan korkuluk, kuvvetli fırtına nedeniyle sokakta park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü.
Yaşanan olay nedeniyle minibüsün tavanı, ön ve arka camları ile sol dikiz aynası, büyük hasar gördü. Bu sırada tuğlaların düştüğünü gören vatandaşlar, panik halde olay yerinden uzaklaşarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.