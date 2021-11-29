İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor: Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

Kartal Cevizli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuvvetli fırtına nedeniyle su bastı. Yaşanan olay sonucu, Maltepe-Kartal, Kartal-Maltepe istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bu güzergahta bulunan ve içi su dolan bazı araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı.