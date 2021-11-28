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    Müslüme Yağal olayı: Türkiye’de şok etkisi yaratan aile içi tecavüzde son nokta! Sapık dede Hasan Yağal...

    Sapık dede Hasan Yağal’ın, gelinine ettiği tecavüz sonrası doğan kızı A.Y’ye de tacizde bulunduğu ifadelere yansıdı. 14 yaşındaki A.Y, olayı “dedem beni sıkıştırdı" diye anlattı! İşte tüm detaylar...

    Toros canavarı!

    Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor.


    Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, bu tecavüzden de A.Y. adlı kızın dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı.



    Anne S.Y, ifadesinde, eşi askerdeyken kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini anlattı.




    Sapık dedenin, tecavüzden doğan kızı 14 yaşındaki A.Y'ye cinsel taciz de kayıtlara geçti.


    Jandarmada ifade veren kız çocuğunun, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.



        DEVLET SAHİP ÇIKTI
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme Yağal'ın ölümü üzerine harekete geçti.

        Ailenin 1 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki ablası A.Y ile 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğunu bakım ve koruma altına aldı.

        Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirildi.



        Müslüme olayı dünyada büyük ses getirdi. İngiltere'deki The Sun gazetesi, manşet yaptı.



        Müslüme ile bu pozu veren Hasan Yağal ABD'den İngiltere'ye kadar medyada manşet oldu.


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        Haberler Yaşam Müslüme Yağal olayı: Türkiye’de şok etkisi yaratan aile içi tecavüzde son nokta! Sapık dede Hasan Yağal...
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