Müslüme Yağal olayı: Türkiye’de şok etkisi yaratan aile içi tecavüzde son nokta! Sapık dede Hasan Yağal...





DEVLET SAHİP ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme Yağal'ın ölümü üzerine harekete geçti.



Ailenin 1 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki ablası A.Y ile 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğunu bakım ve koruma altına aldı.



Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirildi.