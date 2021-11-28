Müslüme Yağal olayı: Türkiye’de şok etkisi yaratan aile içi tecavüzde son nokta! Sapık dede Hasan Yağal...

Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor.
Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, bu tecavüzden de A.Y. adlı kızın dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı.
Anne S.Y, ifadesinde, eşi askerdeyken kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini anlattı.
Sapık dedenin, tecavüzden doğan kızı 14 yaşındaki A.Y'ye cinsel taciz de kayıtlara geçti.
Jandarmada ifade veren kız çocuğunun, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.