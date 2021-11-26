Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu: Başka türlü bir hikaye var! Dedesi babası çıkmıştı...



ANLI'DAN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili olayın aydınlanması için ilk günden itibaren çalışmalar yürüten Müge Anlı da canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.





BİRÇOĞU DOĞRU DEĞİL

Anlı basında yer alan iddiaların birçoğunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Anlı, "Bu arada şunu söyleyeyim bu 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili çok sayıda haber var, dediğim gibi yayın yasağı olduğu için ben bu konuda bildiklerimi aktaramıyorum ama çıkan haberlerin birçoğu doğru değil. Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada." dedi.