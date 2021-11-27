Müge Anlı "başka türlü bir hikaye var" demişti... Müslüme'nin babası olduğu iddia edilen 'dede' tecavüz mü etti? Skandal savunma
Türkiye'nin kanını donduran "Müslüme" olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi. Öte yandan Küçük Müslüme'nin ölümüne ilişkin haberlerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Öte yandan konuyla ilgili konuşan Müslüme'nin anneannesi, "Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim" dedi. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda yaşanan son dakika gelişmeleri...
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
Aramaların 10'uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.
TÜM AİLE SORGULANDI
Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal'ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından Dede Yağal gelini Selvi Yağal'a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.