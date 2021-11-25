Muhtar atına binip, mahalleliyi aşı olmaya çağırdı: Umarım bu pandemi bir an önce biter

Farkındalık için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen muhtar Seyithan As, "Amacım aşı yaptırmayan insanların aşı yaptırması için dikkat çekmek. En iyi farkındalık yaratmanın bu yöntem olduğunu düşündüğüm için böyle bir çalışma yaptım. Sabahın erken saatlerinde atıma binip mahalleyi gezerek insanları aşı yapmaya davet ettim. Sadece sağlık çalışanlarının çabaları ile bu işin üstesinden gelmenin çok zor olduğunu hepimizin bilmemiz lazım. Ben de muhtar olarak mahallemde böyle bir çalışma yaparak aşıya dikkat çekmek için katkı sunmak istedim. Mahalleli bu çalışmamın çok yararlı olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini ilettiler. Umarım bu pandemi bir an önce biter ve biz eski günlerimize geri döneriz" diye konuştu.