Muhtar atına binip, mahalleliyi aşı olmaya çağırdı: Umarım bu pandemi bir an önce biter

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşılama oranının yüzde 82,5, ikinci doz aşılama oranının ise yüzde 70 olduğu Van'da koronavirüsle mücadele devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşılama oranının yüzde 82,5, ikinci doz aşılama oranının ise yüzde 70 olduğu Van'da koronavirüsle mücadele devam ediyor.
Farkındalık için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen muhtar Seyithan As, "Amacım aşı yaptırmayan insanların aşı yaptırması için dikkat çekmek. En iyi farkındalık yaratmanın bu yöntem olduğunu düşündüğüm için böyle bir çalışma yaptım. Sabahın erken saatlerinde atıma binip mahalleyi gezerek insanları aşı yapmaya davet ettim. Sadece sağlık çalışanlarının çabaları ile bu işin üstesinden gelmenin çok zor olduğunu hepimizin bilmemiz lazım. Ben de muhtar olarak mahallemde böyle bir çalışma yaparak aşıya dikkat çekmek için katkı sunmak istedim. Mahalleli bu çalışmamın çok yararlı olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini ilettiler. Umarım bu pandemi bir an önce biter ve biz eski günlerimize geri döneriz" diye konuştu.
Mahalleliden, 4 çocuk sahibi Veysi Tugay (38) ise muhtarı at üzerinde görünce şaşırdığını belirterek, "Sokaklarda gezerek bizleri Kovid-19 aşısı yapmamız için çağrıda bulundu. Bu çalışmasını memnuniyetle karşıladık. Herkesin aşı yapmasını rica ediyoruz" dedi.