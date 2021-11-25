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    • Yaşam
    • 25.11.2021 10:37
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    • 25.11.2021 10:56
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    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim

    Son dakika haberi... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi. Öte yandan elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı.

    Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda korku dolu anlar

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

    Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganı polis ekipleri böyle paketledi!

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.



    O KADIN İLK KEZ KONUŞTU
    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

    KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI
    Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi.

    Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: ''Toplu ihmal eksikliği''

    Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Y.'nin A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler.

        Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

        BAŞSAVCILIK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

        "MAĞDURLARIN KORUNMALARI YÖNÜNDE GEREKLİ TEDBİRLER DE ALINMAKTADIR"
        Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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