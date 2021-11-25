25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, sözleri! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, sözleri haberimizde! Tüm dünyada yaşanan kadına yönelik şiddete "dur" demek adına her yıl 25 Kasım'da farkındalık yaratmak için etkinlikler yapılır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde resimli 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, sözleri araştırılıyor. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü hakkında detaylar...
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ
Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.
Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.
Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.
Şddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.
Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.
Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.
Fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.
Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kocaman bir "Biz" olalım.
ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır
Dünyada her şey kadının eseridir.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?
Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır.
Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir.