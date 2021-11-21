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    • 22.11.2021 00:22
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    • 22.11.2021 00:38
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    İETT yine bildiğiniz gibi! Başakşehir'de kaza Sarıyer'de arıza...

    CHP'li İBB yönetimindeki İETT, tel tel dökülmeye, vatandaşa hizmet yerine eziyet çektirmeye devam ediyor. Binevler - Hacıosman Metro hattında çalışan 47L kodlu otobüs arızalanarak yolda kaldı. Başakşehir'de de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı.

    Başakşehir’de kaza Sarıyer’de arıza! Yine İETT...

    İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı.



    İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü de kazayı yara almadan atlattı.



    Kaza, saat 22.00 sıralarında, Arnavutköy - Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi.

    Kayaşehir istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, etrafında bir tur döndükten sonra refüje çıktı.



    Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi.

    Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

        YİNE ARIZA!
        47L Binevler - Hacıosman Metro hattında çalışan bir otobüs seyir halinde motor arızası vererek yolda kaldı.



        Bir süre aracın içinde bekelemek zorunda kalan yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle yoluna devam etti.
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