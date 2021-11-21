İETT yine bildiğiniz gibi! Başakşehir'de kaza Sarıyer'de arıza...





Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi.



Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.