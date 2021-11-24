Nedim Hançer: "Yeni düzende futbol maçı heyecanı artıyor"

Ülkemizde spor denilince neredeyse herkesin aklına futbol gelir. Özellikle son iki yıldır korona virüsün hayatımıza girmesiyle yeşil sahalarda da bazı değişimler oldu. Bu konu ile ilgili Nedim Hançer şunları iletti; "Statta maç izlemenin keyfini en iyi bilen insanlardanım, pandemi döneminde statları boş görmek beni çok üzüyordu, yarı kapasiteli de olsa gönül verdikleri takımla taraftarların buluşmasına oldukça sevindiğimi belirtebilirim."

Ayrıca Nedim Hançer sözlerine şöyle devam etti, "Maç atmosferi öyle bir şeydir ki, gidenler asla unutmaz, gitmeyenlerin ise en büyük hayallerinden biridir. 9 Kasım'dan sonra tam kapasite seyirci ile maçlara çıkılması hakkında düşüncemse, taraftarın ateşleyici güç olduğunu herkes biliyor, asıl yarış bundan sonra başlayacak."

"Bu bir ilandır"