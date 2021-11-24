Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.11.2021 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 20:41
    ABONE OL

    Akdeniz’de hortum böyle görüntülendi

    Son dakika haberleri.. Mersin’de denizde hortum çıktı. Kısa süreli endişe yaratan hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

    Hortum anı kamerada!

    Mersin'de denizin ortasında çıkan hortum endişe yarattı.

    Alınan bilgiye göre, hortum Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisi ile dakikalarca devam etti.

    Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde beliren hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    BAE’den Türkiye’ye yatırım ziyareti!
    Haberler Yaşam Akdeniz’de hortum böyle görüntülendi
        SON DAKİKA