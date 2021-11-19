SON DAKİKA! Ankara'daki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

YAVAŞ: TÜP PATLAMASI KESİNLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin 2 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını belirtti. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirten Yavaş, "Binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğal gaz zannediliyor; ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk; onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Büyük geçmiş olsun. 4 yaralının durumu ağır maalesef. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok; ama arkadaşlarımız, Keçiören ve Büyükşehir'in teknik ekipleri inceleme yapıyorlar. Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Doğal gaz hattı aboneliği var, görünüyor; ancak abone olan aile zaten tesadüfen yokmuş burada. Ankara dışındalarmış. Ama o aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Bina kaldırılacak. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında" dedi.