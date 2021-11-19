SON DAKİKA! Ankara'daki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde patlama sonucu bir kısmı çöken, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 3 katlı binada yıkım çalışması başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirterek, "Önce doğal gaz zannediliyor; ama tüp patlaması olduğu kesinleşti" dedi.
BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nda dün saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yangın çıkan binanın bir bölümü, taşıyıcı kolonların yıkılması sonucu çöktü.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürerek enkaz altında kalan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Muhammed Kahtan (35), Usame Kahtan (5), Melek Kahtan (2) ve Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap'ı (25) yaralı olarak çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek Kahtan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın olduğu dairede doğal gaz hattının bulunmadığı, enkazda üst kısmı parçalanmış mutfak tüpünün patlamaya sebep olduğu belirlendi.
Bu arada patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. 45- 50 yıllık olduğu ifade edilen ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında olduğu belirlenen binada inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından binanın yıkımına karar verildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri ile binanın yıkımına başlandı.