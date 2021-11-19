İzmir'de tarihi eser operasyonu! 552 sikke ve 80 parça küçük metal eşya ele geçirildi

Kamyondaki aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş Arkaik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 552 sikke, 19 bronz yüzük, 3 metal ok, 8 metal çan, 15 metal kolye, farklı şekillerde 30 metal obje, 2 metal kap, cımbız, metal yüzük ve ağırlık birimi olarak kullanılmış cisim ele geçirildi.