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    • Yaşam
    • 19.11.2021 16:00
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    • 19.11.2021 16:05
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    İzmir'de tarihi eser operasyonu! 552 sikke ve 80 parça küçük metal eşya ele geçirildi

    İzmir'de bir kamyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 552 sikke ile 80 parça küçük metal eşya bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

    AA
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    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına çıkarıp satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Şüpheliyi takibe alan ekipler, belirlenen noktada zanlı idaresindeki kamyonu durdurdu.

    Kamyondaki aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş Arkaik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 552 sikke, 19 bronz yüzük, 3 metal ok, 8 metal çan, 15 metal kolye, farklı şekillerde 30 metal obje, 2 metal kap, cımbız, metal yüzük ve ağırlık birimi olarak kullanılmış cisim ele geçirildi.
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        Haberler Yaşam İzmir'de tarihi eser operasyonu! 552 sikke ve 80 parça küçük metal eşya ele geçirildi
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