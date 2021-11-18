Son dakika: Ankara Keçiören'deki patlamanın nedeni belli oldu! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Şiddetli patlama sonrası yaşananların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
EŞYALAR DIŞARIYA ÇIKTI
Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.
OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi.
Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı. Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.