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    • 19.11.2021 10:48
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    Son dakika: Ankara Keçiören'deki patlamanın nedeni belli oldu! Ölü ve yaralılar var

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti 4 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın nedeni belli olurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan binadaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Patlamanın nedeni belli oldu!

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

    Şiddetli patlama sonrası yaşananların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.



    EŞYALAR DIŞARIYA ÇIKTI


    Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.

    TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
    Patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.


    OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.



    İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

    KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
    Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi.


    Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı. Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



        VALİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
        Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığını, bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinin Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonucu yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Binada meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını dile getirdi. Vali Şahin ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını ifade eden Vali Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef" şeklinde konuştu.

        Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını söyleyen Şahin, "Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek" dedi.

        Patlama yaşanan binanın ruhsatlı, iskanı olan bir bina olduğunu söyleyen Şahin, "Bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri. Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak" diye konuştu.



        Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



        SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" açıklamasında bulundu.



            "YAVRULARIMIZDAN BİRİ KURTARILAMADI"
            Olaya ilişkin bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, yaralı çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

            Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.

            ANKARA VALİSİ, A HABER'DE DUYURDU
            Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu.

            İlk bulgulara göre patlamanın gaz sıkışmasından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1'inin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

            BİR AÇIKLAMA DA AFAD'DAN
            Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.



            MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.

                DEPREM GİBİ BİNA SALLANDI
                Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı. Deprem olduğunu zannettiğini söyleyen Murat, "5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Balkondan polislerin sesi geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum 'ne oldu?' diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize 'binayı başlatın' dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Kapı açılmıyor diye yardım istedim. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk" diye konuştu.

                'ORTA KATTA OLDU OLAY'
                Enkaz altında 4 kişinin kaldığını aktaran Murat, söyle devam etti:

                "4 kişi vardı. Orta katta oldu olay. Orta katttan aşağı doğru yıkıldı bina. 3 kat komple yıkıldı. Binada başka insanlar da vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Komşularla aram iyiydi, öğlen kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş. Anneleri de hamileydi. Bir oğulları daha vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba."


                    PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
                    Alınan bilgiye göre patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi.

                    Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

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