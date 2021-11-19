Ankara'da şiddetli patlama sonrası flaş açıklama: Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kentsel dönüşümü engelledi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.
Yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.
İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI YAPACAĞIZ?
Bölgenin kentsel dönüşüm bölgesi olduğuna dikkat çeken Altınok, "Bu binalar eski tabii ki. Bu binaların hızla kentsel dönüşüm kentsel yenilenmeye alınması lazım. Biz de bunu yaptık ama Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası buna engel oluyor. Şunu söyledik 'insanlar öldükten sonra mı biz projeleri yapacağız, planları yapacağız?'" dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.
Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.