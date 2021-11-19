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    • 19.11.2021 08:27
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    Ankara'da şiddetli patlama sonrası flaş açıklama: Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kentsel dönüşümü engelledi

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama sonucu binanın bir bölümü çökerken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu belirten ve dönüşümün Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından engellendiğini belirten Altınok, "Bu binalar eski tabii ki. Bu binaların hızla kentsel dönüşüm kentsel yenilenmeye alınması lazım. Şunu söyledik 'insanlar öldükten sonra mı biz projeleri yapacağız, planları yapacağız?'" dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Patlamada büyük ihmal! Dönüşümü engellediler

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.

    Yaşanan patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.



    İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI YAPACAĞIZ?
    Bölgenin kentsel dönüşüm bölgesi olduğuna dikkat çeken Altınok, "Bu binalar eski tabii ki. Bu binaların hızla kentsel dönüşüm kentsel yenilenmeye alınması lazım. Biz de bunu yaptık ama Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası buna engel oluyor. Şunu söyledik 'insanlar öldükten sonra mı biz projeleri yapacağız, planları yapacağız?'" dedi.

    Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.

    Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.

        Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef." diye konuştu.

        Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.




        KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ENGELLİYORLAR
        Ankara Valisi Şahin, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

        "Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek. Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

        Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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