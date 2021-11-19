Taksim'de döviz bürosunda 3 milyonluk vurgun! Çalışanı tarafından soyuldu: Görünce şok olduk

İŞE YARIM SAAT ERKEN GELİP KASAYI BOŞALTMIŞ

Ataseven, "O gün saat 07.15 sıralarında diğer çalışanlardan önce geliyor. Anahtarları da var. Kasayı açarak yaklaşık 3 milyon liralık dövizi yanında getirdiği poşete koyarak elini kolunu sallayarak gidiyor. Şu ana kadar olumsuz bir şeyini görmedim. Normalde üç arkadaşla beraber dükkanı açıyorlar. O gün yarım saat erken gelerek dükkanı açıyor. Oradan diğer arkadaşlarımızdan habersiz bir şekilde alıyor. On dakika sonra da diğer arkadaşlarımız geliyor." diye konuştu.