Selçuklu Belediyesi tarafından yapımına başlanan Selçuklu Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor

Konya Selçuklu'ya 90 adet kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Şehir Kütüphanesiyle örnek çalışmalarını taçlandırmaya devam ediyor. Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan kütüphane farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap edecek.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Konya'da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.

GENÇLERE ÖZEL BİR ORTAM



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz eğitim. Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 90 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bugün burada yeni nesil kütüphanemizin yapımını da devam ettiriyoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, burada hem çalışmalarını yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir ortamı gençlerimiz için hazırlıyoruz. İnşallah kütüphanemizi 2022 başında da gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

EN GÜZEL DERS

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro, diksiyon, bağlama, kanun eğitimleri veren akademide güz dönemi eğitimleri başladı. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılanlar istedikleri alanda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eğitim sınıflarını ziyaret ederek derslere katıldı. Eğitimcilerden verilen eğitimler hakkında bilgi alan Pekyatırmacı, kursiyerlerle de kısa süreli sohbet etti. Farklı meslek grubunda insanların bir araya gelerek eğitim almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Pekyatırmacı, "Ben burada verilen eğitimlerden dolayı mutluyum. Gezdiğimiz her sınıfta farklı meslek gruplarından gelen arkadaşları görmek beni memnun etti. Bizim arzuladığımız sahne bu. Her yaş grubundan, her meslek kolundan, her eğitim seviyesinden kendini ifade etmek anlamında ve kendini geliştirmek anlamında buradan rahat bir şekilde istifade edebilmesini istiyoruz" dedi.

REKOR KAN BAĞIŞI

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi'nin 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında "Kanımızda Vefa Var" sloganıyla düzenlediği kan bağışı etkinliğinde yeni bir rekora ulaşıldı. Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde düzenlenen ve tüm Konya'nın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2023 ünite hedefinin üzerine çıkılarak 2969 üniteye ulaşıldı. Çanakkale Savaşı temasıyla 7 gün boyunca süren etkinlikte dönemi yansıtan kostüm ve çadırlarda kan bağışı yapılırken tiyatro gösterileriyle ziyaretçilere o günkü ruh hali yeniden yaşatıldı. Selçuklu Belediyesi'nin Kızılay ile yaptığı faaliyetler, bağış etkinlikleri, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda açılışı yapılan Sıhhiye Müzesi, Kızılay'ın geçmişten günümüze kadar uzanan tarihinden fotoğraflardan oluşan sergi de yer aldı.

KAN BAĞIŞINA DEVAM

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Milletimiz kendisine ihtiyaç duyulduğuna bir an bile düşünmeden üzerine düşeni her zaman yerine getirmiş kadim bir duruşa sahiptir. Tüm hemşehrilerime sesleniyorum kan bağışında bulunmaya devam etsinler. Ben bundan sonra da daima bu tür çalışmalara destek olacağımızı belirtirken, bağışta bulunan, katkı sağlayan tüm hemşehrilerime, Kızılay'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRK TARİHİ YENİDEN HAYAT BULUYOR

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocağı olduğu T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan proje "Türklerin Mirası" isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Türklerin Mirası" isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı.

HAFIZAMIZI KORUYACAĞIZ

Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Türklerin Mirası Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin "Türkler" konulu en büyük kültür projesidir. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz. Türklerin Mirası projesinin tamamı, 36 ayrı ülkeden eserlerin yer alacağı devasa bir çalışma olarak 29 Ekim 2023'e tamamlanacaktır. Konya Selçuklu Belediyesi, kültür hayatına onlarca eser kazandırmış bir kurum olarak "tarihi hafızanın muhafazası" için bu tür projeleri desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

3. SINIFLAR YÜZME ÖĞRENİYOR

Selçuklu Belediyesi çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından üçüncü sınıf öğrencilerinin yüzme öğrenmesi amacıyla hazırlanan 3. Sınıflar Yüzme Öğreniyor projesi kapsamında öğrenciler Beyhekim ve Sancak yüzme havuzlarında 20 antrenörden yüzme eğitimi alıyor. 7 okuldan 503 öğrenci haftalık iki saat eğitim alarak 8 haftada toplam 16 saat yüzme eğitimi görüyor. Öğrenciler görevlendirilen 21 öğretmenle birlikte yüzme havuzlarına servislerle götürülerek eğitimlerini almaları sağlanıyor. 2017 yılından bu yana devam eden proje geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı, bu yıl proje kapsamında iki binden fazla öğrenciye yüzme eğitim verilmesi planlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Beyhekim yüzme havuzunda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, öğrencilere projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin müjdesini verdi. Pekyatırmacı, "Selçuklu'da yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak" dedi.