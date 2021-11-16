Katil Can Göktuğ Boz’un evindeki notlar, uzmanları da şaşkına çevirdi

Tutuklanan Can Göktuğ Boz saldırıyı gerçekleştirdiği sokakta bulunan site önünde oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyor. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görüldü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.

Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyor. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bayraktar, failin en ağır şekilde cezalandırılması için çalışacaklarını söyledi.