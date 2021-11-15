Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un evinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırının ipuçları

Evin oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekti. Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.