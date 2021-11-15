Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un evinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırının ipuçları
İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un evinin görüntüleri ortaya çıktı. İzlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini söyleyen Can Göktuğ Boz'un oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekti. Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.
15.11.2021 15:38
- Son Güncelleme: 15.11.2021 15:38
İstanbul Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı.
SPOR VE CİNAYET NOTLARI
İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Tutuklanan Can Göktuğ Boz (27) saldırıyı gerçekleştirdiği sokakta bulunan site önünde oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyor.