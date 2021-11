Türkiye, genç yaşta yitip giden mimar Başak Cengiz için ağladı. Geçici görevle Ankara'dan İstanbul'a giden 28 yaşındaki Başak Cengiz, salı akşamı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. İki üniversite bitiren cani Can Göktuğ Boz ise 'deli' numarası yapmaya kalktı! Genç kızın evlilikleri hazırlıkları yaptığı nişanlısı Mahir Mızrak, "Akli dengem bozuk" diyen caniye sosyal medyadan tepki göstererek "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" ifadesini kullandı. Can Göktuğ Boz'un annesinin de yargılanmasını istediğini açıkladı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği ilginç bir karara imza attı. Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili yayın yasağı için RTÜK'e başvuru yaptı! Olayla ilgili haberlerin yayınlanması yasaklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti. Görüşme sırasında aileyi cep telefonuyla arayan Başkan Erdoğan, acılı anne babaya baş sağlığı diledi.

Nişanlısını kaybeden Mahir Mızrak, caninin annesine böyle seslendi: Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için.