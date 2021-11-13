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    • Güncel
    • 13.11.2021 16:58
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    • 13.11.2021 16:58
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    Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayetine sert tepki

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir." dedi.

    Devlet Bahçeli’den Başak Cengiz cinayetine sert tepki

    Devlet Bahçeli Başak Cengiz cinayetiyle ilgili şu şekilde açıklama yaptı:

    İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

    Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

    Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

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    Haberler Güncel Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayetine sert tepki
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