İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Sedat K. eski eşi Gülsüm Yarış'ı başından vurarak öldürdü

Dün geldi bir çocuğunu aldı, annesi de dedi ki, alsın yeter ki, buradan gitsin. Aldı çocuğu götürdü. Sabah da geldi dedi ki, diğer çocuğu götüreceğim, dedi. Çocuk uyuyor dedim. Sonra kızım da akşam halası hasta onun yanına gitti. Ben de dedim ki, halan çok hasta orada kal dedim.