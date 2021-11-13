İstanbul'da 40 bin sahte 100 dolar ile 500 bin İngiltere Kraliyet pulu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, yurt dışında yaşayan bazı kişilerin Türkiye'de sahte döviz imal etmek üzere Y.Y.G. ile irtibata geçtiği bilgisini aldı.

Sahtecilik suçundan sabıkası olduğu da belirlenen Y.Y.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin Zeytinburnu'nda kiraladığı bir iş yerini matbaaya çevirdiği, sahte para basmak için özel kağıt ve boya temin ettiğini tespit etti.