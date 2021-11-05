Merve Bakdur Nepal'de rehin kaldı





Ancak tur rehberleri ile helikopter şirketinin anlaşmalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Rehberlerin profesyonel olmayan dağcıları, bilerek yüksek yerlere çıkarıp sağlık sorunu yaşamalarına zemin hazırladığını, hatta yemeklerine müshil ilacı kattıklarını öğrenince, büyük bir şok yaşadı.



Bakdur, tırmanma meraklılarını uyardı: Tur şirketi ile çok iyi bir anlaşma yapmadan geziye çıkmayın...