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    Merve Bakdur Nepal'de rehin kaldı

    Everest’e tırmanan avukat Merve Bakdur, bayılınca helikopterle hastaneye kaldırıldı. Karşısına çıkarılan yüklü fatura yüzünden rehin kaldı. İşte tüm detaylar...

    Zirvede rehin kaldı

    Yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı'na çıkan avukat Merve Bakdur, yükseklik nedeniyle fenalaşınca gözünü bir hastanede açtı. Uyandığında kendisini Katmandu'ya getiren ambulans helikopter ile hastane için toplam 7 bin 500 dolar fatura ile karşılaştı. Tur şirketi, parayı ödemeyince rehin kaldı. Devreye konsolosluk girdi, faturanın bir bölümünü ödeyip Türkiye'ye dönmeyi başardı.



    Ancak tur rehberleri ile helikopter şirketinin anlaşmalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Rehberlerin profesyonel olmayan dağcıları, bilerek yüksek yerlere çıkarıp sağlık sorunu yaşamalarına zemin hazırladığını, hatta yemeklerine müshil ilacı kattıklarını öğrenince, büyük bir şok yaşadı.

    Bakdur, tırmanma meraklılarını uyardı: Tur şirketi ile çok iyi bir anlaşma yapmadan geziye çıkmayın...




    Tur şirketi rehberlerinin ambulans, hastane ve helikopterlerle anlaşıp, kişi başına 500 dolar komisyon aldıkları ortaya çıktı.
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    Haberler Yaşam Merve Bakdur Nepal'de rehin kaldı
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