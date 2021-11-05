Merve Bakdur Nepal'de rehin kaldı

Yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı'na çıkan avukat Merve Bakdur, yükseklik nedeniyle fenalaşınca gözünü bir hastanede açtı. Uyandığında kendisini Katmandu'ya getiren ambulans helikopter ile hastane için toplam 7 bin 500 dolar fatura ile karşılaştı. Tur şirketi, parayı ödemeyince rehin kaldı. Devreye konsolosluk girdi, faturanın bir bölümünü ödeyip Türkiye'ye dönmeyi başardı.
Ancak tur rehberleri ile helikopter şirketinin anlaşmalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Rehberlerin profesyonel olmayan dağcıları, bilerek yüksek yerlere çıkarıp sağlık sorunu yaşamalarına zemin hazırladığını, hatta yemeklerine müshil ilacı kattıklarını öğrenince, büyük bir şok yaşadı.
Bakdur, tırmanma meraklılarını uyardı: Tur şirketi ile çok iyi bir anlaşma yapmadan geziye çıkmayın...