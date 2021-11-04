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    • Yaşam
    • 05.11.2021 01:09
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    • 05.11.2021 01:21
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    Şanlıurfa'da panik! Otobüs terminalinde el bombası bulundu

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da el bombası paniği yaşandı. Şehirler Arası Otobüs Terminalinde temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi konteynerde el bombası buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

    İHA
    Çöpten bomba çıktı!

    Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çöplerin atıldığı konteynerde el bombası bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi çöp konteynerinde el bombasına benzer bir cisim gördü.

    BOMBA İMHA EKİBİ OLAY YERİNDE!
    Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yolu otobüs geçişlerine kapatarak bölgede önlem aldı. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, yaptıkları kontrolde çöp konteynerinin içindeki cismin el bombası olduğunu belirledi. Çöpten çıkartılan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da panik! Otobüs terminalinde el bombası bulundu
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