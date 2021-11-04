Dünyanın zirvesinde görülmemiş dolandırıcılık! Türk avukat Merve Bakdur Everest'te esir alındı

Avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı'nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal'in başkenti Katmandu'ya doğru yola çıktı. Birlikte yürüyeceği uluslararası grupla birlikte ilk gece Katmandu'da konaklayan Bakdur, Everest'in eteklerinden yürüyüşe başladı.
Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan 'Base Camp' bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı. Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Bakdur için kâbus bu noktada başladı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar Helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi. Türkiye'de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, "Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor" yanıtını aldı.
"HASTANEDEN ÇIKARTMAYIZ"
Hürriyet'in haberinde Bakdur kâbus günlerini şöyle anlattı: "Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. 'Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın' diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. 'Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin' gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim.