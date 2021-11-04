Dünyanın zirvesinde görülmemiş dolandırıcılık! Türk avukat Merve Bakdur Everest'te esir alındı

Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu'da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra 'Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim' diyerek telefonumu geri aldım. 'Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler' dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım."

Bakdur'un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu'ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.