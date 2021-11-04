Türkiye'nin kurtardığı avukat Merve Bakdur'un İslam'ı yaşayanlara ve Başkan Erdoğan'a küfrettiği ortaya çıktı

Türk vatandaşı dolandırıcı bir şirket tarafından Nepal'in Başkenti Katmandu'da rehin alınmış Türk Konsolosluğu ve THY tarafından kurtarılmıştı.

BURAYA KADAR YAŞANAN HER ŞEY NORMAL GÖRÜNÜYOR...

Merve Bakdur'un azılı bir muhalif olduğu Müslümanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ettiği ortaya çıktı.