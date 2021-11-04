Türkiye'nin kurtardığı avukat Merve Bakdur'un İslam'ı yaşayanlara ve Başkan Erdoğan'a küfrettiği ortaya çıktı

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İslam karşıtlarının hazin öykülerinden biriyle daha karşılaştı. Nepal'de rehin alınan ve devlet yetkilileri tarafından kurtarılan Türkiye vatandaşı Merve Bakdur'un azılı bir muhalif olduğu ortaya çıktı. Avukat Bakdur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Müslümanlara hakaret ettiği tweetleri ortaya çıkınca Twitter hesabını ortadan kaldırdı.
Everest'e tırmanırken yükseklik farkı nedeniyle fenalaşan Bakdur, ambulans helikopter ile hastaneye getirildi. Gözünü hastanede açan Bakdur'a şirket tarafından masraflarına karşılık 7 bin 500 dolar hesap çıkarıldı.