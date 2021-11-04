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    • Güncel
    • 04.11.2021 18:51
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    • 05.11.2021 01:33
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    Türkiye'nin kurtardığı avukat Merve Bakdur'un İslam'ı yaşayanlara ve Başkan Erdoğan'a küfrettiği ortaya çıktı

    Nepal'in başkenti Katmandu'da kendisine 7 bin 500 dolar helikopter ve hastane parası çıkarılan ödeyemeyince de şirket tarafından rehin alınan avukat Merve Bakdur'u Türk Konsolosluğu kurtarmıştı. Bakdur'un iktidar karşıtı azılı bir muhalif çıktığı öğrenildi. İslam karşıtı nefret söylemlerinde bulunan Bakdur, "Everest'e çıkınca karlara imam hatipler kapatılsın yazma fikri çık aklımdan" tweetini paylaşması gündem oldu. Bakdur'un yanlış bilgiler vererek Başkan Erdoğan'a karşı tezviratlarının yanı sıra devletin 1 numarasının onur ve saygınlığını rencide edici küfürleri de ortaya çıktı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Azılı muhalif Merve Bakdur’un hakaretleri ortaya çıktı

    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İslam karşıtlarının hazin öykülerinden biriyle daha karşılaştı. Nepal'de rehin alınan ve devlet yetkilileri tarafından kurtarılan Türkiye vatandaşı Merve Bakdur'un azılı bir muhalif olduğu ortaya çıktı. Avukat Bakdur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Müslümanlara hakaret ettiği tweetleri ortaya çıkınca Twitter hesabını ortadan kaldırdı.

    Türkiye vatandaşı avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur, geçtiğimiz günlerde uzun yıllar hayalini kurduğu Everest Dağı'na çıkmıştı.

    FENALAŞTI

    Everest'e tırmanırken yükseklik farkı nedeniyle fenalaşan Bakdur, ambulans helikopter ile hastaneye getirildi. Gözünü hastanede açan Bakdur'a şirket tarafından masraflarına karşılık 7 bin 500 dolar hesap çıkarıldı.

        Türkiye'de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, "Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor" yanıtını aldı.

        TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ VE REHİN ALINAN MERVE BAKDUR'U KURTARDI

        Sigorta yetkilileri tarafından hastanede rehin alınan Bakdur fiziksel şiddete varıncaya kadar müdahaleye uğradı. Oldukça zor durumda olan avukat, yakınlarından yardım istedi. Ailesi ve arkadaşları Katmandu'ya en yakın nokta olan Yeni Delhi Konsolosluğuna ulaştı. Fahri konsolosun gelmesiyle helikopter yetkilileri Bakdur'un borcunu 3 bin dolara indirdi. Türk Hava Yolları da (THY) biletini hızlıca erkene aldı ve zor durumda olan Bakdur'u Nepal'den kurtardı.

        Türk vatandaşı dolandırıcı bir şirket tarafından Nepal'in Başkenti Katmandu'da rehin alınmış Türk Konsolosluğu ve THY tarafından kurtarılmıştı.

        BURAYA KADAR YAŞANAN HER ŞEY NORMAL GÖRÜNÜYOR...

        Merve Bakdur'un azılı bir muhalif olduğu Müslümanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ettiği ortaya çıktı.

            Skandal sosyal medya paylaşımları ortaya saçılan Bakdur tepkilerin odağına oturdu.

            İşte Bakdur'un nefret içerikli Başkan Erdoğan'a, İslam'a ve onu yaşayanlara karşı düşmanca paylaşımlarından öne çıkanlar:

            FENALAŞMASA EVEREST'TE "İMAM HATİPLER KAPATILSIN" YAZMAYI DÜŞÜNÜYORDU

            "Yarın Katmandu'ya sonraki gün Everest iin Lukla'ya uçuyorum. İşte o gün geldi çattı. Son 24 saat. Everest'e çıkınca karlara imam hatipler kapatılsın yazma fikri çık aklımdan.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A, "ALLAH'IN BELASI" HAKARETİ!

            Ya adam kendini zaten başkan yaptı gerçekten mücadele edilemez bir hırs. Al rahatla Allah'ın belası ya al bütün koltuklar da senin olsun.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A "RUH HASTASI" KÜFRÜNÜ SAVURDU!

                Bu olağanüstü hal içerisinde başımızda bir adet ruh hastasıyla yakında Hicaz su yolları seferlerine Batı fetihlerine falan başlarız artık (küfür)

                BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖLMESİNİ İSTEDİ!

                Önce 7. şimdi 9. cumhurbaşkanı hakkın rahmetine kavuştu. Valla Azrail birini arıyor gibi kanka sen dikkat et kendine @RT_Erdogan

                İKTİDARI VE ÜLKESİNİ BAYAĞI CÜMLELER İLE AŞAĞILADI!

                Hani biz dünya deviydik (küfür) hani herkes Türkiye'yi tanıyordu falan. 2014 Avrupa'sında bana nere ora Afrika'da mı diye soran var.

                PESPAYE BİR DİL!
                    Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
                    Haberler Güncel Türkiye'nin kurtardığı avukat Merve Bakdur'un İslam'ı yaşayanlara ve Başkan Erdoğan'a küfrettiği ortaya çıktı
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