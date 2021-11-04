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    • Yaşam
    • 05.11.2021 01:42
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    • 05.11.2021 01:42
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    Batman'da yürekleri sızlatan kaza: Hamile kadın bebeklerini kurtardı ama...

    Batman'da içinde 2 kız çocuğunun olduğu bebek arabası ile yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül hayatını kaybetti. Aracın geldiğini fark eden kahraman anne Şengül, son anda bebeklerinin arabasını iterek hayatlarını kurtardığı öğrenildi. İşte acı haberin detayları...

    DHA
    Batman’da acı kaza! Bebekleri kurtardı ama...

    Batman'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26), hayatını kaybetti. Şengül'ün çarpma öncesi bebek arabasını iterek çocuklarını kurtardığı öğrenildi.



    Kentte sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Songül Şengül'e 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın altında kalan Şengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül'ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip, kızlarının hayatını kurtardığı öğrenildi. Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.



    İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ
    İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.

        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Yaşam Batman'da yürekleri sızlatan kaza: Hamile kadın bebeklerini kurtardı ama...
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