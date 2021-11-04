Batman'da yürekleri sızlatan kaza: Hamile kadın bebeklerini kurtardı ama...





İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.